Goucha elogia “Os Traidores” em Alcobaça: “Sofisticado e inteligente”

De visita ao Mosteiro de Alcobaça, Manuel Luís Goucha aproveitou a oportunidade para elogiar “Os Traidores”, da SIC, que tem como pano de fundo a cidade.

Manuel Luís Goucha tem estado de férias depois de ter acompanhado a coroação de Carlos III, em Londres, Inglaterra e, nos últimos dias, visitou o Mosteiro de Alcobaça, cidade palco das gravações de “Os Traidores”, apresentado por Daniela Ruah, na SIC.

“Sempre que aqui vim foi em trabalho, excepção feita a uma visita para mostrar o Mosteiro ao Miguel Falabella aquando da sua primeira vinda a Portugal, mas até dessa vez foi tudo a correr dado que chegámos muito sobre a hora do fecho do monumento às visitas”, lembrou o apresentador da TVI no perfil de Instagram.

“Foi ao ver ‘Os Traidores’, programa que aprecio porque sofisticado, inteligente, irrepreensivelmente apresentado e realizado, que me lembrei de a Alcobaça voltar, agora com todo o vagar e por alguns dias, mais a mais tendo igualmente percebido que o Mosteiro integra agora um novíssimo hotel condignamente estrelado na sua ala mais recente (século XVIII) onde é o Clautro do Rachadouro”.

“Agora sim, posso dizer que conheço bem o Mosteiro de Alcobaça e grande parte da sua história. E sigo para a descoberta do Mosteiro de Coz, igualmente da ordem cisterciense, mas feminino, não sem antes mais saber sobre a faiança da cidade, no Museu Raul da Bernarda e através da coleção particular de Jorge Pereira de Sampaio, sabedor como poucos e amigo. De amigos se faz também esta visita…foi bom reencontrar à mesa do afecto dois contratenores que muito admiro: Luis Peças e João Paulo Ferreira”.

“Tenha um bom dia que o meu começa agora entre chitas e doces de freira”, rematou Manuel Luís Goucha.