Goucha emociona-se ao recordar criança perdida que encontrou: hoje é mulher do piloto Filipe Albuquerque

Manuel Luís Goucha emocionou-se ao recordar a história de uma criança que encontrou na praia depois de se ter perdido dos pais.

O apresentador esteve em conversa com o piloto Filipe Albuquerque na emissão especial do formato “Estamos Aqui Por Si”, da TVI, esta quarta-feira, 3 de fevereiro. Durante a entrevista, o profissional da estação televisiva recordou uma história antiga.

Filipe Albuquerque agradeceu a Manuel Luís Goucha por ter ajudado a mulher, Joana, quando esta era ainda uma criança, de dois anos, e perdeu-se da família durante as férias na praia de Armação de Pera, no Algarve.

“Quem vai ficar agora a chorar sou eu”, afirmou Goucha.

O piloto revelou ainda que a mãe de Joana apenas percebeu que se tratava de Manuel Luís Goucha quem tinha encontrado a filha, quando em casa se deparou com a capa do primeiro livro de receitas do apresentador.

“Bela história, estou aqui de coração quentinho”, acrescentou o comunicador.