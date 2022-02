Goucha faz 65 anos. E Cristina não esquece o aniversário do amigo

Manuel Luís Goucha celebra 65 anos nesta quarta-feira, dia de Natal. O apresentador da TVI viajou para fora de Lisboa, com o companheiro, Rui e Cristina Ferreira não se esqueceu da data.

Parabéns a você. Manuel Luís Goucha completa 65 anos neste dia de Natal e o apresentador mais (re)conhecido da televisão portuguesa tirou uns dias de férias e viajou para a terra natal, Coimbra, na companhia do namorado, Rui Oliveira.

“Conheci esta família ontem no hotel em Coimbra. Há cada vez mais famílias a optar por esta solução para se reunirem na quadra natalícia. Neste caso além do Natal havia muito que celebrar, aniversários e até de casamento, que isto lá fui sabendo com o meu jeito de perguntador”, começou por escrever Manuel Luís Goucha no perfil de Instagram.

“Assim fiquei a saber que a senhora junto a mim também hoje faz anos. 75 anos, vejam só (Capricórnio não envelhece!). Ficam os meus parabéns e o registo de tão simpático encontro”, concluiu o comunicador da TVI.

Entre as várias mensagens de parabéns ao 65.º aniversário de Manuel Luís Goucha destaca-se a de Cristina Ferreira.

“Nasceu o menino Jesus”, escreveu a apresentadora no Instastories, uma ferramenta do seu perfil de Instagram.