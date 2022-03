Goucha faz apelo após o desaparecimento dos dois cães

Manuel Luís Goucha fez um apelo nas redes sociais depois do desaparecimento dos dois cães em Monforte, no Alentejo.

O apresentador da TVI revelou numa publicação no Instagram que os dois cães, Poejo e Azeitona, fugiram da herdade que tem no Alentejo e pediu ajuda aos internautas para os encontrar.

“O Poejo e a Azeitona fugiram do monte. São Rafeiros do Alentejo, de grande porte, e estão chipados. Se alguém os vir, agradeço por favor que entrem em contacto com o nosso caseiro”, pode ler-se na publicação, na qual partilhou uma fotografia com um dos amigos de quatro patas.

Os internautas rapidamente se juntaram na secção de comentários da publicação para desejarem que os animais regressem rapidamente a casa.