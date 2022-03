Goucha garante que está feliz com o novo programa

Depois dos rumores de que estaria infeliz com o novo programa, Manuel Luís Goucha negou, sublinhando que há muito que não se sentia “tão vivo”.

O apresentador fez um desabafo nas redes sociais, esta quarta-feira, 10 de fevereiro, sobre o novo formato das tardes que apresenta na TVI, “Goucha”.

Aproveitando para responder e esclarecer as dúvidas e rumores que têm circulado acerca do facto de estar, alegadamente, infeliz com o mais recente projeto, Manuel Luís Goucha revelou estar feliz, sobretudo, com os convidados que tem conhecido.

“Desengane-se quem pensa que sou infeliz neste outro registo, que há muito não me sentia tão vivo por viver os outros, nas suas alegrias, nas suas angústias, nos seus sonhos”, afirmou, no Instagram.

Quanto às audiências, Goucha garantiu que não está preocupado e que pouco lhe importam.

“Nada sei de audiências e pouco me importam. Ganham-se nuns dias, perdem-se noutros, às vezes até se empata, mas ganho sempre em escutar os outros, procurando entender o que partilham das suas vivências. Já muitos me acrescentaram”, referiu.