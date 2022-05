Goucha garante que desconhecia saída do marido da TVI

Manuel Luís Goucha garantiu que desconhecida a saída do marido, Rui Oliveira, do programa que apresenta na TVI.

Apanhado de surpresa. É assim que se assume Manuel Luís Goucha, depois de o marido, Rui Oliveira, ter abandonado a TVI.

“Quando ele tornou pública a decisão, em direto, eu fiquei surpreendido. Eu não sabia”, assumiu o apresentador, em declarações ao “site” da “Nova Gente”.

“Só depois de conversarmos é que percebi que era uma decisão só dele. Claro que lhe disse que me devia ter dito antes, mas ele respondeu-me, e com razão, que eu o iria demover”, concluiu Manuel Luís Goucha, em declarações à publicação, à margem da apresentação do “talent show” “Uma Canção para Ti”.

Recorde-se que Rui Oliveira justificou, em declarações à revista “TV Mais”, o motivo da saída do quarto canal.

Cristina Ferreira, por seu lado, rejeitou qualquer responsabilidade da saída de Rui Oliveira da estação. “Só para avisar: não vale a pena comprarem as revistas que saem amanhã, é que me metem no meio destes dois. Eu não tenho nada a ver com isto”.