Goucha junta-se Júlia Pinheiro e Cláudio Ramos para “jantar de amigos”

Uma onda de jantares: Manuel Luís Goucha juntou-se a Júlia Pinheiro e Cláudio Ramos para um “jantar de amigos” e, através das redes sociais, partilhou alguns registos do momento.

“Jantar de amigos. De quem se quer bem! Júlia (um amor imenso e eterno) e Cláudio (quase um filho que vemos crescer com orgulho)”, escreveu o anfitrião das tardes da TVI.

Na caixa de comentários, vários cibernautas reagiram. “Muito bom passar momentos com quem gostamos”, “Que bonitos. E essas palavras, Manuel Luís… que lindo coração!” e “Os três magníficos da televisão portuguesa” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, recentemente, Manuel Luís Goucha jantou com outros amigos do meio: Joana Marques e Vasco Palmeirim. No registo, partilhado pelo restaurante Solar dos Nunes, surgiam também Rui Oliveira e Daniel Leitão, maridos de Manuel Luís Goucha e Joana Marques, respetivamente.