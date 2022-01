Manuel Luís Goucha oferece cinco mil euros a criança com doença rara

Manuel Luís Goucha ofereceu cinco mil euros a uma criança que sofre de uma doença rara e que andava a vender chocolates para angariar dinheiro.

O apresentador da TVI recebeu, esta quarta-feira, no “Você na TV!” um menino chamado Bernardo, que tem 16 meses e já foi diagnosticado com uma doença metabólica muito rara.

Para obter dinheiro para os tratamentos, a família do pequeno Bernardo tem vendido chocolates. Perante esta situação, o comunicador do quarto canal fez uma oferta monetária.

“Vou meter nesta latinha cinco mil euros, não é nada, eu sei, é uma ajuda minha”, disse Manuel Luís Goucha.

Recentemente, o colega de Maria Cerqueira Gomes no formato das manhãs da TVI mostrou-se revoltado após algumas decorações de Natal do cenário terem sido danificados pela equipa de montagem.

“Acho que é uma falta de respeito para com o trabalho das pessoas”, disse o apresentador, depois de ter dado uma “descasca” aos profissionais responsáveis pela mudança do cenário do programa “Sábado na TVI”.

