Goucha ofereceu “um presente de aniversário lindo” a Cláudio Ramos

A revelação foi feita pelo próprio Cláudio Ramos no “Dois às 10”, programa no qual é anfitrião, após uma observação de Cristina Ferreira.

Manuel Luís Goucha presenteou Cláudio Ramos pelos 50 anos: a revelação foi feita pelo apresentador dos “Dois às 10” em direto, aquando de uma observação feita por Cristina Ferreira, que se encontra a substituir Maria Botelho Moniz durante o período de licença de maternidade.

“O Goucha não dá nada a ninguém”, brincou a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, durante a divulgação do passatempo do matutino.

Cristina Ferreira acabou, no entanto, por ser surpreendida com uma afirmação de Cláudio Ramos: “O Goucha deu-me um presente de aniversário lindo”, referiu o comunicador.

“Cheguei aos 50 anos com uma espécie de espírito de missão cumprida. Consegui muitos dos meus objetivos, pessoais e profissionais, e estou naquilo que entendo que é uma boa fase até agora”, contou Cláudio Ramos, por telefone, à N-TV, no rescaldo do aniversário.