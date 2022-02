Goucha recorda episódio inédito com Marisa Cruz: “Já era o efeito do copito a mais”

Manuel Luís Goucha recordou um momento inédito que vivenciou enquanto profissional da TVI proporcionado por Marisa Cruz, há alguns anos.

O apresentador contou esta quarta-feira no “Você na TV” que estava a entregar o prémio monetário do programa “Somos Portugal”, numa emissão especial de Natal, em Priscos, juntamente com Marisa Cruz e Marta Cardoso, quando ficou boquiaberto.

“No final do programa, saiu o prémio a uma senhora muito desgostosa e questionámos o porquê. Ela disse ‘porque morreu a minha sogra’. Diz assim a Marisa ‘pronto, já tem para o funeral’”, relatou.

Manuel Luís Goucha explicou que ficava no meio das pessoas, em frente ao palco, mas Marisa Cruz ia visitando as barraquinhas e bebia “porque não se pode fazer essa desfeita”, justificando a resposta com o “efeito do copito a mais”.