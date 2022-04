Goucha regressa ao programa das manhãs da TVI

Manuel Luís Goucha esteve de regresso por um dia às manhãs no programa “Dois às 10”, da TVI, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Após vários anos a apresentar o “Você na TV!”, o apresentador, que está nas tardes do canal, fez uma visita aos apresentadores que o substituíram e assumiram as manhãs, esta segunda-feira.

O regresso de Goucha às manhãs, apesar de por breves instantes, foi partilhado nas redes sociais com divertidas fotografias.

“Uma visita especial no final do programa. Quando se juntam os três dá nisto”, pode ler-se na publicação no Instagram do formato da estação privada.

Manuel Luís Goucha apresenta o programa “Goucha”, à tarde.