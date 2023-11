Goucha rendido a espetáculo que celebra Laura Alves: “Fiz teatro e deu-me outro olhar sobre a vida”

Manuel Luís Goucha assistiu ao mais recente espetáculo de Filipe Lá Féria, que celebra Laura Alves, e mostrou-se rendido às atuações e cenografia.

Manuel Luís Goucha foi ao teatro e assistiu ao espetáculo que evoca Laura Alves, encenado por Filipe La Féria, no Politeama, em Lisboa. O apresentador da TVI mostrou-se rendido.

“Que espetáculo memorável este que celebra Laura Alves, no Politeama. Obra de Filipe la Féria com um notável elenco, protagonizada pela gigante Sissi Martins”, elogiou nas redes sociais.

“Não conheci pessoalmente Laura Alves, mas volta e meia levava as suas peças a Coimbra, ao Avenida. Sempre que o fazia passava pelo Salão Azul, o cabeleireiro da burguesia da cidade, onde a minha mãe trabalhou décadas como manicura”, lembrou.

“Um dia a minha mãe disse-lhe que o filho mais velho, então com nove anos, gostava muito de teatro e que não o perdia sempre que dava na RTP (havia teatro todas as semanas). Mais, que queria ser ator. Laura avisou-a: ‘aí Maria de Lurdes se o bicho do teatro já o tomou não sai mais. Ele vai ser ator!’”.

“Fiz teatro profissional por dez anos, insuficientes para que saísse da mediania, mas o Teatro deu-me um outro olhar sobre a vida e ferramentas para a função que cumpro”, acrescentou Manuel Luís Goucha.

“A arte faz-me melhor e mais exigente comigo próprio. Por isso sou grato a quantos artesãos do efémero morrem no palco a cada sessão para renascerem na seguinte. (…) Vivam os atores. Vivam os artistas!”, rematou o apresentador.