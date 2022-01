Goucha de saída? Apresentador garante que vai ficar no “Você na TV!”

Manuel Luís Goucha respondeu às suspeitas que apontam à sua saída do programa “Você na TV!”, da TVI. O apresentador garantiu que não vai a lado nenhum, por agora.

Com a chegada de Cristina Ferreira à estação como nova diretora de Entretenimento e Ficção, a Imprensa e os internautas começaram a suspeitar de que o comunicador poderia deixar as manhãs.

Perante a questão de um seguidor, na emissão desta sexta-feira, sobre se o profissional da TVI “vai embora”, ou não, Manuel Luís Goucha foi perentório: “Só me vou embora daqui a dois anos e três meses!”

Recentemente, o apresentador e a também apresentadora fecharam um ciclo, que foi interrompido quando Cristina Ferreira se mudou para a SIC em 2018. Lembre-se que os dois conduziram o “Você na TV!”, durante 14 anos.

Com o regresso da plateia a meio gás, o comunicador confessou estar contente. Isto porque estava com saudades das suas “velhas amigas”, tal como mostrou no perfil de Instagram.

