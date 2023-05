Goucha segue com Júlio Magalhães para Inglaterra: “Juntos há 30 anos”

De malas aviadas para Inglaterra, onde no sábado assiste à coroação de Carlos III, Manuel Luís Goucha lembrou a parceria de “30 anos” com Júlio Magalhães, que também estará na cerimónia do novo rei.

Depois de a crise política que o País atravessa ter obrigado Nuno Santos a não seguir para Inglaterra e fazer a reportagem da coroação de Carlos III – e ter avançado Júlio Magalhães para a transmissão da CNN Portugal e da TVI -, Manuel Luís Goucha, que também vai estar presente, lembrou a amizade de “30 anos” com “Juca”.

“Tanto o Júlio Magalhães e eu estreávamo-nos na apresentação de um programa da manhã, a partir da RTP/Porto. ‘Bom Dia’, assim se chamava e, se a memória não me atraiçoa, ia das 7.30 às 10.00. Nasceu assim uma relação de grande estima e cumplicidade”, começou por lembrar o apresentador nas redes sociais.

“Em Abril de 2011 juntar-nos-íamos, de novo, como dupla, para a transmissão, a partir de Londres, do casamento de William e Kate, junto a Westminster, enquanto Judite Sousa e Felipa Garnel quedavam-se num outro ponto da cidade, frente ao Palácio de Buckingham”.

“Um mês depois o mesmo quarteto estava no Mónaco para acompanhar o casamento de Alberto e Charlene e de novo emparceirei com o Juca. Doze anos depois volto a juntar-me ao Júlio para desta acompanharmos em directo, sábado próximo, a coroação do rei Carlos III”, acrescentou.

“No que toca a acontecimentos da família real britânica bem que podemos dizer: não há duas sem três! ‘See you, dear Júlio, next saturday in London’”, brincou Manuel Luís Goucha.