Goucha sobre Pinto da Costa: “Nunca andei atrás de um homem tantos anos”

Manuel Luís Goucha admitiu que nunca esperou tantos anos para entrevistar um convidado. O apresentador continua à espera de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto.

Durante a conversa do comunicador com a fadista Lenita Gentil no programa “Goucha”, da TVI, o comunicador admitiu que gostava muito de conversar com o presidente do clube azul e branco.

“Adorava conversar com ele”, referiu.

O apresentador confessou, durante a entrevista com a intérprete, que nunca andou “tanto tempo atrás de um homem”. No entanto, o profissional da estação de Queluz de Baixo não vai desistir.

“Gostava de conhecer esse homem. Nunca andei atrás de um homem tantos anos como ando atrás do Pinto da Costa. Hei de conseguir”, frisou.