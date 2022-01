Goucha treina o “cão a pilhas” e diverte os internautas

Manuel Luís Goucha divertiu os internautas ao tentar treinar e educar o cão que recebeu como presente de Natal.

A desfrutar de momentos com o novo amigo de quatro patas, o apresentador partilhou no Instagram, esta terça-feira, 29 de dezembro, um vídeo no qual tenta treinar o cão energético, Monty.

“Monty, um cão a pilhas”, pode ler-se na publicação.

Na secção dos comentários, os internautas soltaram gargalhadas. “Que engraçado”, referiu um seguidor. “Ainda é muito pequeno Daí essa energia toda”, afirmou outro. “Já deu para perceber que é um ‘traquinas’”, acrescentou ainda outro.

Recorde-se que Monty foi oferecido a Manuel Luís Goucha pelo companheiro, Rui Oliveira.