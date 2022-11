Goucha vai à ópera em Paris: “Como se fosse a primeira vez”

Manuel Luís Goucha voltou a Paris para mais um fim de semana cultural. O apresentador da TVI foi à ópera.

Homem apaixonado pela cultura, Manuel Luís Goucha está em França para um fim de semana de arte. O apresentador da TVI viajou até Paris para assistir a uma ópera.

“Esta noite dança-se ‘Mayerling’ na Ópera Garnier”, escreveu Manuel Luís Goucha nas redes sociais, para acrescentar: “(Paris) Sempre. Como se fora a primeira vez!”.

Antes, o rosto do quarto canal foi visitar o espaço do “chef” pasteleiro mais famoso do mundo na “cidade luz”. “Contei 83 pessoas a fazerem fila para lanchar na pastelaria de Cedric Grolet, tido como o melhor ‘chef’ pasteleiro do mundo. Tento amanhã ao pequeno-almoço!”, prometeu.