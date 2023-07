“GPS”, livro de Cifrão, entra para o Plano Nacional de Leitura

“GPS”, o livro lançado por Cifrão em conjunto com a Betweien em junho de 2022, passa a integrar a lista do Plano Nacional de Leitura.

“GPS”, o livro lançado por Cifrão em conjunto com a Betweien em junho de 2022, foi reconhecido pelo Plano Nacional de Leitura (PNL) como uma ferramenta de “orientação profissional e vocacional que conta com um discurso interativo, motivador e de grande relevância pedagógica para o seu público-alvo”, lê-se em comunicado divulgado pela Glam.

O livro, que tem como público-alvo os alunos e alunas do 3º ciclo de escolaridade do Ensino Básico e Secundário, inclui três letras de músicas e uma dramatização, que será a adaptação do livro ao teatro.

As três histórias ficcionadas pelo qual é composto, estabelecem uma relação de proximidade à realidade. São elas: “Autoconhecimento no processo de desenvolvimento vocacional e profissional”, “Alternativas de percursos formativos e ofertas existentes” e “Aprendizagem ao Longo da Vida”.

O PNL é uma organização que foi desenvolvida com o objetivo de promover o “desenvolvimento de competências e hábitos de leitura entre crianças e jovens em idade escolar, tal como nas famílias, comunidades locais e toda a população”.