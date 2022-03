Graciano Dias recorda episódio em que quase morreu: “Deixei de sentir o corpo”

Graciano Dias revelou um episódio traumático em que quase morreu a praticar surf na Nazaré.

O ator recordou, no programa “Goucha”, da TVI, um acidente que teve no mar, há cerca de 13 anos, em que quase morreu devido a um afogamento. O artista contou que perdeu “a sensação do corpo” depois de ter sido apanhado por duas ondas enquanto praticava surf.

“O mar mudou ao fim do dia e eu já estava muito cansado. Houve uma onda enorme, fiquei embrulhado durante algum tempo. Quando consegui vir à superfície fui apanhado por outra onda e, de repente, perdi a sensação do corpo, perdi a força, deixei de sentir o corpo. Pensei ‘acabou, vou ficar aqui’”, explicou a Manuel Luís Goucha.

Além desse episódio, Graciano Dias revelou que sofreu outro acidente em São Pedro de Moel, em Leiria, mas não tão grave.

“Foi uma coisa mais simples. […] Deitei muito sangue”, referiu, explicando que ter-se-á magoado com a prancha e mordido a língua.

Graciano Dias integra o elenco de “Amar Demais”, da TVI, da qual é protagonista e interpreta a personagem “Zeca Goulart”.