Grammys: dos grandes vencedores da noite até ao discurso de Zelensky

A 64º gala dos Grammys decorreu, este domingo, 3 de abril, na Garden Arena do hotel MGM Grand, Los Angeles, nos Estados Unidos, e premiou o que de melhor se fez na música no último ano.

Os destaques da gala vão para Jon Batiste e Olívia Rodrigo com a arrecadação de vários troféus. A estrela de jazz, que liderava as nomeações, venceu na categoria de Álbum do Ano com o trabalho “We Are”. Já Olivia Rodrigo foi premiada com três troféus, nomeadamente o de Artista Revelação, Melhor Álbum de Pop Vocal, com “SOUR”, e Melhor Performance a Solo Pop.

Já o prémio de Melhor Gravação do Ano foi para os Silk Sonic, com “Leave The Door Open”, que também arrecadaram a Melhor Canção do Ano.

Uma das novidades desta edição foi o aumento do número de nomeados nas quatro principais categorias de oito para dez, para assegurar a diversidade.

Outro destaque da noite foi Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, que discursou durante a gala, pedindo apoio à resistência ucraniana frente à invasão russa. “Os nossos músicos usam coletes à prova de bala em vez de fatos de gala”, afirmou. “Na nossa terra, estamos a lutar contra a Rússia, que traz um horrível silêncio com as suas bombas. O silêncio da morte”, disse. O político referiu que mais de 400 crianças foram feridas e 153 foram mortas nos ataques russos. De acordo com a publicação “Variety”, o vídeo de Zelensky foi gravado num bunker em Kiev.

A gala foi apresentada por Trevor Noah e nomes como BTS, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Billie Elish, Jon Batiste, Lil Nas X e J. Balvin atuaram no palco dos Grammys.