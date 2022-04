Gravações da novela “Nazaré” chegam ao fim

As gravações da novela “Nazaré”, da SIC, chegaram ao fim. No final, os atores não aguentaram as emoções e foram às lágrimas.

Depois do trabalho e sucesso que a trama do terceiro canal tem tido, os atores despediram-se, esta segunda-feira, da equipa técnica e dos colegas de elenco. Houve lágrimas, abraços e aplausos.

“Emoções, sorrisos, lágrimas… Foi assim o último dia de gravações da nossa Nazaré. Parabéns a todos pelo excelente trabalho e dedicação ao longo deste projeto inesquecível. Somos a força da natureza!” pode ler-se no perfil da produtora SP Televisão no Instagram.

No elenco de “Nazaré”, criada por Sandra Santos, participaram atores como Carolina Loureiro, Afonso Pimentel, Ruy de Carvalho, José Mata, Tiago Teotónio Pereira, Custódia Gallego, Rogério Samora, entre outros.

A protagonista da novela do terceiro canal já tinha usado as redes sociais para agradecer ao diretor do projeto, Jorge Cardoso, pelos “ensinamentos, companheirismo, força e amizade” ao longo desta aventura.

LEIA TAMBÉM: