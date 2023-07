Grávida, atriz Matilde Breyner partilha novo retrato de família

Após anúncio da gravidez, a atriz Matilde Breyner partilhou uma nova fotografia ao lado do marido Tiago Felizardo e na qual se pode ver a evolução da gestação

A família vai crescer. Matilde Breyner anunciou na semana passada, dia 11 de julho, que está grávida. A atriz está à espera de uma menina, do relacionamento atual com Tiago Felizardo.

Nas redes sociais, Matilde partilhou uma nova imagem: o mais atualizado retrato de família. Na fotografia, está a atriz, o namorado e a bebé, cujos meses de gestação não foram ainda revelados.

Feliz, Matilde já tem feito algumas publicações no Instagram sobre a gravidez, assim como o seu companheiro.

Vale lembrar que há cerca de um ano, o casal perdeu a filha Zoe devido a uma gravidez que não evoluiu aos seis meses de gestação.

Contudo, não foi a única perda da atriz. Na entrevista do “Conta-me”, em que foi convidada, Matilde esteve à conversa com Manuel Luís Goucha onde contou que esteve grávida em 2021, mas perdeu o feto com poucas semanas.