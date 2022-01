Grávida de 26 semanas, Beatriz Gosta mostra barriga em lingerie

Beatriz Gosta mostrou a barriga de grávida de 26 semanas nas redes sociais. A humorista da RTP1 partilhou uma fotografia com os seguidores em que surge com uma lingerie.

Marta Bateira, mais conhecida como Beatriz Gosta, está a viver a sua primeira gravidez. Durante este período, a comediante tem dividido alguns momentos mais marcantes com os fãs, através do perfil de Instagram.

Esta terça-feira não foi excepção e Beatriz Gosta publicou uma imagem em roupa interior. “Gente, quem é essa gostosa aí? Aahh sou eu!” escreveu a humorista do programa da RTP1 “5 Para a Meia Noite” na legenda da imagem.

Na secção de comentários, destaque para os elogios de caras conhecidas do público. “Voceeeee voceeeee voceeeee”, atirou a atriz Inês Aires Pereira. “Wow”, comentou a cantora Gisela João.

Lembre-se que a humorista vai ter uma filha. A revelação aconteceu durante uma emissão do programa “5 Para a Meia-Noite”, da RTP1, com a ajuda da apresentadora Inês Lopes Gonçalves e do escritor Valter Hugo Mãe.