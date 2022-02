Grávida, Blaya revela nome do filho mais novo

A preparar-se para a segunda experiência na maternidade, Blaya revelou publicamente o nome do filho mais novo.

Um mês depois de ter anunciado a gestação e o sexo do bebé, a artista contou no programa apresentado por Carolina Patrocínio “What’s Up”, da SIC Mulher, que o nome do filho mais novo será Theo.

“Primeiro foi Diego, mas depois disse ao meu namorado que havia muita gente a escolher Diego. Disse Zeus e ele disse não. Então ficou Theo. Ele concordou e eu concordei e já estamos há algumas semanas em concordância, por isso é Theo”, afirmou.

Theo será o primeiro filho em comum com João Barradas. Blaya é mãe de Aura, de dois anos, do antigo relacionamento com Pedro Russo, de quem está separada há mais de um ano.