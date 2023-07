Grávida do terceiro filho, Joana Câncio desabafa: “Farta da gravidez”

A atriz Joana Câncio está prestes a ser “mamã” novamente. À espera do seu terceiro filho, fez um desabafo sobre a gravidez.

Foi em abril deste ano que Joana Câncio anunciou que estava grávida novamente. Na reta final da gravidez, prestes a receber o terceiro filho nos braços, a atriz fez um desabafo.

Nas redes sociais, partilhou com os seguidores um texto no qual confessa alguns dos sentimentos que está a ter e intitula-o, em tom de brincadeira, de “Alerta! Conteúdo Sensível!”.

“Quando me perguntam como está a correr a terceira gravidez… A verdade? Hipotensão. Um ocasional ‘vou desmaiar’… Bué quilos a mais. Bué mesmo. Exercício físico zero. Sofá cem. Contrações o dia todo. Insónias. Rabugenta e chorona. A sentir-me feia a toda a hora. Não distingo as pernas…. São uma só! Sem paciência. Com vontade de fazer… Nada! Cabeça com um nó permanente. Terapia em dia. Medicação, check”, começou por referir.

“Muito grata por este bebé, super entusiasmada por conhecê-lo, mas completamente farta da gravidez. Quero ser eu outra vez. Eu sei que é uma fase e que passa e tudo… Mas já não quero brincar mais a isto”, terminou o texto.

Joana Câncio está à espera de Afonso, o nome escolhido para o terceiro bebé, o segundo filho fruto da relação com André Robalo. O casal ainda tem mais um filho em comum: Lourenço, de quatro anos.

A atriz é ainda mãe de Constança, de 12 anos, de um relacionamento anterior, e tem um enteado, Vicente, filho do companheiro.