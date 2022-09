Grávida, Joana Duarte não deixa os treinos de lado

Joana Duarte está grávida pela primeira vez, mas mesmo assim não consegue deixar de lado os seus treinos. A atriz mostrou-se a treinar acompanhada pelo “personal trainer”.

A intérprete, que se tornou conhecida com a série “Morangos com Açúcar” (TVI), partilhou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, uma sequência de vídeos nos quais surge a fazer exercício físico.

Antes de ter revelado que estava grávida, a artista sempre se mostrou bastante ativa nas redes sociais, partilhando diversos momentos em que surge a fazer desporto, meditar ou Ioga.

A também influenciadora digital está à espera do primeiro bebé. A “ex-moranguita” fez o anúncio no passado dia 15 de setembro ao publicar várias fotografias no Instagram nas quais se nota a “barriguinha”.

Várias caras conhecidas como Cristina Ferreira, Carolina Loureiro, Luís Garcia e Débora Monteiro deram os parabéns a Joana Duarte.