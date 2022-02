Grávida, Mafalda Sampaio revela vacinação completa contra a covid-19

Mafalda Sampaio revelou nas redes sociais que já tem a vacinação completa contra a covid-19.

Grávida pela segunda vez, a influenciadora digital, de 30 anos, partilhou no Instagram, esta quarta-feira, que foi vacinada com a segunda dose da vacina contra a covid-19.

“Já estou vacinada! Tive de mostrar resultados da morfológica. Pronto, agora meia hora à espera para ver se fico ok”, afirmou num vídeo que partilhou nos InstaStories.

Mafalda Sampaio está grávida de um menino e encontra-se no segundo trimestre da gestação. No entanto, a também youtuber tem já uma filha, Madalena, de três anos, ambos em comum com o companheiro, Guilherme Machado.