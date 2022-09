Grávida pela quarta vez, Núria Madruga revela sexo do bebé

A viver a quarta gravidez, Núria Madruga, revelou, este domingo, 11 de setembro, o sexo do bebé com um vídeo em família partilhado nas redes sociais.

Desde que anunciou a boa-nova no Instagram, a atriz, de 42 anos, tem partilhado vários momentos da nova aventura na maternidade com os seguidores. Desta vez, a intérprete revelou o sexo do bebé.

Nas imagens pode ver-se a artista, o marido, Vasco Silva, e os gémeos, Salvador e Sebastião, e o filho mais novo, Lourenço, na praia. Neste vídeo, Núria Madruga contou que vai nascer mais um menino.

“Há 12 anos, quando nos casámos, se nos perguntassem o que seria a nossa vida, certamente que estaríamos muito longe de prever tudo aquilo que a vida tinha reservado para nós”, admitiu.

“Começámos dois e em breve seremos seis nesta caminhada, sempre rodeados de muito amor”, acrescentou.

Várias caras conhecidas deram os parabéns ao casal. “Parabéns, meus amigos. Há 12 anos estávamos a celebrar à grande a vossa união. Eu mega grávida. 12 anos depois estás tu”, comentou a atriz Andreia Dinis.

Já a intérprete Cláudia Vieira escreveu: “Muitos muitos parabéns, meus queridos Nuria e Vasco. Vocês são uma inspiração”.

Lembre-se que Núria Madruga anunciou que estava grávida de novo em junho. “Muitos chamam loucura, nós chamamos amor”, escreveu na legenda de um vídeo em que partilhou a boa-nova.