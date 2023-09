Grávida pela terceira vez, Filipa Gomes revela sexo do bebé

Filipa Gomes está à espera do terceiro filho, fruto do relacionamento com Jorge Trindade, e revelou o sexo do bebé esta terça-feira.

Com outro “bolinho no forno”, Filipa Gomes e o marido, Jorge Trindade, esperam o terceiro filho, para se juntar a Julieta, de oito anos, e a Viriato, de quatro anos.

Em julho, a chef deu a boa-nova da gravidez ao lado da família. Nesta terça-feira, dia 26 de setembro, a “chef” revelou outra novidade: o sexo do bebé que espera. Filipa Gomes será então mãe de outra menina.

Nas redes sociais, partilhou um vídeo, no qual surge várias vezes a mostrar a “barriguinha” e onde se pode ler “It’s a girl (É uma menina)”. Já na legenda, Filipa Gomes escreveu o seguinte: “É mulher. O que tem de ser tem muita força”.

Na caixa de comentários, os seguidores deram os parabéns à chef. “Sortudo Viriato, vai ser muito mimado e bem formado com mulheres à volta”, “é mulher e vai ser um mulherão!” e “parabéns”” foram alguns dos comentários.