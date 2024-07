Grávida, Rita Pereira recorda primeira ecografia: “Desatei a chorar”

A atriz está à espera do segundo filho, fruto da relação com Guillaume Lalung. Rita Pereira esteve esta quarta-feira, 10 de julho, no “Dois às 10” para falar sobre a gestação.

Aos 42 anos, Rita Pereira anunciou a gravidez do segundo filho, fruto da relação de nove anos com Guillaume Lalung. Na manhã desta quarta-feira, 10 de julho, esteve no “Dois às 10” para partilhar o testemunho enquanto grávida depois dos 40.

A atriz revelou que, apesar de querer um segundo filho, não pensava na gravidez. A partir de janeiro, deixou o destino “decidir” e mostrou-se grata por ter sido tão rápido. “Tive sorte. Há tantas mulheres que têm tanta dificuldade”, referiu, explicando que contava integrar o elenco da nova telenovela da TVI, mas a vida tinha outros planos reservados.

Sobre a idade, Rita Pereira confessou que só começou a pensar “quando chegou a altura de fazer os exames, a ecografia, ouvir o médico a dizer ‘desta vez vai ter que tomar estes comprimidos, vai ter que ter cuidado com isto ou com aquilo’”.

“Nunca tinha chorado nas ecografias. E desta vez achava que o bebé estava morto. Não sei, fui para a ecografia assim. Mal o doutor colocou o aparelho e comecei a ouvir o coração, desatei a chorar. Acho que tem a ver com essa emoção dos 42 anos, essa sensação de ‘as coisas já não serem tão fáceis e podem não correr tão bem’”, contou, garantindo que “está tudo bem” com o bebé.

O pequeno vem juntar-se a Lonô, de cinco anos, que “está muito feliz” por ter sido promovido a irmão mais velho.