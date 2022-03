A viver a primeira gravidez, Angie Costa exibe “barriguinha” na praia

A viver a primeira gravidez, Angie Costa exibiu a sua “barriguinha” durante uma ida à praia com o namorado, o cantor Miguel Coimbra.

Desde que anunciou a gestação nas redes sociais, a youtuber tem partilhado alguns momentos desta nova etapa com os fãs. Este domingo, não foi exceção e Angie Costa mostrou a barriga de grávida durante uma ida à praia.

A youtuber posou para as duas fotografias, que publicou no perfil de Instagram, com um biquíni amarelo. Numa das imagens, a também atriz da TVI surge abraçada ao companheiro.

Entre os vários elogios que surgiram a secção de comentários, destaque para o do manequim Ricardo Oliveira. “Linda!” atirou o modelo.

Recorde-se que Angie Costa e Miguel Coimbra revelaram a 19 de março que vão ser pais de um menino, durante uma festa revelação. Sobre o nome do filho, o casal escolheu Martim.