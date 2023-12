Gravidez de risco impede Mafalda Castro de participar no “Dança com as Estrelas”

Mafalda Castro preparava-se para participar no “Dança com as Estrelas”, mas a gravidez de risco impediu-a de avançar no projeto.

Era um dos segredos mais bem guardados do “Dança com as Estrelas”, mas Mafalda Castro não pode, afinal, participar no programa apresentado por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, por ter uma gravidez de risco.

“A Mafalda era para ser uma concorrente do ‘Dança com as Estrelas’, e, a partir do momento em que soubemos que estava grávida, deixou de o ser”, confirmou Cristina Ferreira na manhã desta quinta-feira no programa “Dois às 10”.

“Não íamos divulgar nada a não ser quando ela o fizesse, e portanto estamos todos muito felizes pelo facto de vir aí mais um bebé”, acrescentou a diretora de ficção e entretenimento da TVI.

“Esperámos pela nova avaliação do médico, porque ela teve mesmo de ficar de cama e sem se mexer, porque foi um início de gravidez muito complicado e de risco, sem adiantar mais nada, porque é apenas o que a Mafalda já partilhou”, concluiu Cristina Ferreira.