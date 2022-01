A viver a primeira gravidez, Sara Matos aproveita para fazer yoga

A viver a primeira gravidez, fruto da relação com Pedro Teixeira, Sara Matos aproveita para continuar a fazer um dos seus passatempos favoritos: yoga.

Tal como partilha regularmente com os seguidores no Instagram, a atriz é uma apaixonada pelo yoga. Mesmo estando grávida, a intérprete continua a praticar, tal como mostrou esta terça-feira, 6 de abril.

“Yoga time”, escreveu a companheira de Pedro Teixeira num vídeo que publicou no InstaStories.

O anúncio da gravidez de Sara Matos foi feito no início de março nas redes sociais. A intérprete colocou um vídeo de uma consulta médica em que se vê o bebé e no final a filha do namorado Pedro Teixeira, Maria, a segurar as fotos da ecografia.

Lembre-se que o também ator já é pai de Maria, que nasceu durante o relacionamento terminado com Cláudia Vieira.