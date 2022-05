Odysseas Vlachodimos já foi pai pela segunda vez. O guarda-redes do Benfica anunciou a chegada do filho mais novo, Leandros.

O atleta das “águias” recorreu ao perfil de Instagram para partilhar a boa-nova com os admiradores, publicando uma fotografia do bebé no momento do parto no hospital em Lisboa.

“Bem-vindo, Leandros”, escreveu o futebolista.

Além do filho mais novo, o guarda-redes também já é pai de Amélia, de dois anos.