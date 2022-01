Guarda-redes do Sporting Antonio Adan já foi pai

O guarda-redes do Sporting Antonio Adan foi pai de um menino no passado dia 28, mas só nesta sexta-feira Santa anunciou a novidade aos seguidores.

Antonio Adan, guarda-redes do Sporting, foi pai no passado dia 28 de março, mas só anunciou o nascimento do bebé, Antonio, que tem o nome do pai, nesta sexta-feira Santa, dia 2 de abril.

“28 de março foi um dia inesquecível para @annmamore e para mim. O pequeno Antonio e a mamã foram uns verdadeiros campeões. Sem dúvida este bebé não podia ter uma mamã melhor. Já descansamos os três em casa”, partilhou o guarda-redes dos “leões” nas redes sociais.

Vários jogadores do Sporting, além do clube, deram, de imediato, os parabéns ao guardião do atual primeiro classificado da Liga neste momento de grande felicidade.