Guarda-redes Júlio César e Susana Werner estão separados: “Só ele gere o dinheiro”

Após um casamento de 21 anos, Júlio César e Susana Werner estão separados. A informação foi confirmada pela própria, que deixa acusações.

Ao fim de 21 anos de matrimónio e dois filhos em comum, Cauet, de 21 anos, e Giulia, de 18 anos, o antigo guarda-redes do Benfica Júlio César e Susana Werner estão separados. A informação foi confirmada pela atriz através das redes sociais.

“Estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos”, escreveu Susana.

Após as notícias da separação, a atriz utilizou as redes sociais para fazer mais um desabafo e revelar alguns aspetos do término. Na publicação, Susana afirma estar a ser vítima de “abuso patrimonial”.

“Casámos com comunhão parcial de bens. O dinheiro que construímos juntos é nosso! Não tínhamos nada e hoje tudo que temos é meu e dele, mas só ele tem acesso e só ele gere, por um grande erro meu”, escreveu.