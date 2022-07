Guillaume Lalung, companheiro de Rita Pereira, partilhou nas redes sociais o momento ternurento do reencontro dos filhos.

O produtor francês publicou um conjunto de imagens no seu perfil de Instagram em que dá conta do reencontro do filho mais velho, Luan, de 11 anos, que está em Portugal para passar algum tempo, e Lonô, o filho que tem em comum com a atriz.

“Estamos juntos! O Luan está de volta”, escreveu o francês como legenda.

Na secção de comentários os elogios rapidamente se multiplicaram.