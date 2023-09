Guitarrista dos Extreme Nuno Bettencourt completa 57 anos e lembra importância dos Açores

Nuno Bettencourt, natural dos Açores e guitarrista da banda Extreme, comemorou mais um aniversário e relembrou a importância da terra natal.

Nuno Bettencourt, guitarrista da banda norte-americana Extreme, comemorou mais um aniversário e completou 57 anos. O músico, natural dos Açores, relembrou a importância da terra natal num sentido texto que publicou nas redes sociais.

“Apenas um rápido agradecimento por todos os desejos de um feliz aniversário que me mandaram. Muito obrigado pelo presente da minha carreira com que todos me abençoaram, uma carreira que nunca poderia existir sem vocês”, começou por escrever.

“Para minha mãe incrível que neste dia, há 57 anos, teve o superpoder de fazer o que só uma mulher pode fazer: criar fisicamente uma vida e dar à luz um menino neste lindo mundo em que vivemos”, continuou.

De seguida, o guitarrista lembrou a terra natal: “Eu nasci no lugar mais lindo do planeta: Açores, Portugal, que está para sempre embutido no fundo do meu coração e alma”.

“Então, uma decisão geográfica fez de mim um imigrante criado português-americano. Uma oportunidade para sonhar e construir uma carreira que já durou mais de 40 anos. Um sonho que foi realizado e ao alcance de viver neste país glorioso que é muitas vezes tomado como garantido e subestimado: Estados Unidos”, contou.

“Como imigrante devo à minha terra natal – Portugal – e aos EUA por me terem moldado culturalmente no que sou e tudo o que tenho para comemorar hoje no meu aniversário. Amo-vos a todos”, terminou Nuno Bettencourt.