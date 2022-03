Gustavo Santos garante que não abandona os filhos depois do divórcio

Gustavo Santos garantiu, esta quarta-feira, 1 de setembro, que não abandonou os filhos, Salvador e Xavier, depois do divórcio com Sofia Lima.

O escritor, de 44 anos, revelou, durante a conversa com João Baião no programa “Casa Feliz” (SIC), que faz 800 km de 15 em 15 dias para estar com os filhos que moram em Sintra.

“Não abro mão de estar com os meus filhos todos os fins de semana, não é de 15 em 15 dias. Faço 800 km porque estou a viver no Alentejo e eles em Sintra com a mãe, com quem tenho uma relação extraordinária, e assim é que tem que ser”, afirmou, explicando de seguida que “não há advogados” e “é tudo na base da conversa e do amor”.

O também apresentador admitiu que, depois da separação, enfrentou um período de “dor” em que viveu sozinho no campo, “sem distrações”. “O início foi uma morte. Aquele projeto como ele era morreu e eu tive que viver essa morte”, acrescentou.

“Vivi no campo, na natureza, sem distrações, sem pessoas, sem nada. Era eu e a dor. Por isso, é que sinto que consegui ultrapassá-la e curá-la tão depressa. Se a cura não tivesse sido feita era incapaz de me entregar a alguém nas condições em que me encontrava, era impossível”, rematou.

Gustavo Santos vive um novo amor com Fernanda Zimmermann. “O amor é obra de Deus; vivê-lo é obra nossa!” escreveu o escritor na legenda de uma fotografia nas redes sociais, em que surge abraçado à namorada.