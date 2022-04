Gwen Stefani descobre dislexia após distúrbio ser diagnosticado aos filhos

Gwen Stefani descobriu que sofre de dislexia depois dos seus três filhos, Kingston, Zuma e Apollo, terem sido diagnosticados com um distúrbio de aprendizagem.

A cantora de temas como “Hollaback Girl” e “The Sweet Escape” abriu o livro sobre a sua saúde e a dos filhos numa conversa com Zane Lowe para o programa “At Home With”, da Apple Music.

“Uma coisa que descobri ao ter filhos é que tenho dislexia. E sinto que muitos dos problemas que tenho ou tive, ou mesmo as decisões que tomei para mim, derivam disso, porque agora os meus filhos – obviamente, é tudo genético – eles têm alguns desses problemas”, contou.

“Agora eles têm todos os benefícios. Têm professores e escolas incríveis e não têm de sentir vergonha. Entendem que o seu cérebro funciona de maneira diferente. Todos os nossos funcionam assim”, prosseguiu.

Quando era mais nova, a intérprete recordou que tinha muitas dificuldades na escola.

“Era uma boa rapariga. Não fazia coisas más. Apenas era muito difícil para mim aprender naquele espaço quadrado que era a escola em que toda a gente deveria entender. O meu cérebro não funcionava daquela forma. Ainda hoje não funciona. No entanto, a funcionar de forma diferente, é um dom para muita gente”, acrescentou.

Lembre-se que os três filhos de Gwen Stefani são fruto do ex-relacionamento com Galvin Rossdale. Atualmente, a cantora mantém uma relação com Blake Shelton, de quem está noiva.