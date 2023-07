Há 11 anos Sara Norte recebeu a notícia da morte da mãe na prisão: “Não pude chorar junto aos meus”

Sara Norte lembrou na manhã desta segunda-feira a morte da mãe, Carla Lupi, há 11 anos. Na altura, a atriz estava numa prisão em Espanha.

Um dia de dor. Sara Norte lembrou a morte da mãe, há mais de uma década, quando cumpria pena numa prisão espanhola por estar acusada de tráfico de droga. “Hoje faz 11 anos que perdi a minha mãe. No momento em que recebi a notícia estava presa e recordo-me perfeitamente do sentimento de impotência que senti: o de não poder abraçar o meu avô e os meus irmãos. No fundo, de não poder chorar a morte da minha mãe junto aos meus”, lembrou no perfil de Instagram.

“Sei que a culpa dessa impotência foi minha e que para cada acto há uma consequência e não contesto isso, mas há marcas que ficam dentro de nós que não conseguimos apagar”.

“Sei que nem sempre fui uma boa filha, mas sei também que já me perdoaste por tudo e que um dia ainda vais ter orgulho em mim. De ti herdei o sentido de justiça e este coração na boca que muitas pessoas não compreendem”, acrescentou Sara Norte.

“Cada vez que me olho ao espelho também te reconheço e penso sempre que foi a melhor herança que me deixaste. Com o passar dos anos cada vez é mais difícil recordar a tua voz mas não tenho coragem para ver vídeos teus… ainda não”.

“Do que me recordo bem é do teu sorriso e da forma como tratavas de todos os que te rodeavam. Tinhas mau feitio, sim, mas tinhas bom coração e quando gostavas de alguém fazias tudo por ela. Sei que estás sempre connosco, mas tenho muitas saudades. Muitas”, concluiu Sara Norte.