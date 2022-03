Há 20 anos era assim: recorde como Goucha e Cláudio Ramos se conheceram

O aluno superou o “mestre”: a partir de 4 de janeiro, Cláudio Ramos rende Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI. Reconhecido, o apresentador recordou como os dois se conheceram.

O “Você na TV!”, de Manuel Luís Goucha, termina no final do ano e segue-se o “Dois às 10”, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz. O primeiro fez questão de lembrar nas redes sociais como conheceu o “mestre” há 20 anos.

“O encontro que tive com o Goucha há muitos anos, porque talvez tenha sido a ele que disse, pela primeira vez, que queria fazer ‘isto’”, começou por referir Cláudio Ramos no perfil de Instagram.

“Ele apresentava a ‘Praça da Alegria’ e eu fui convidado, ainda ninguém sabia o meu nome. O que era ‘isto’? Apresentar as manhãs!”

“Dessa conversa passaram mais de 20 anos. Desta fotografia passaram quase 20. Como ele escreveu ontem somos o ‘presente e o futuro’. Prefiro dizer ‘futuros’”, acrescentou Cláudio Ramos.

“Basta olhar para esta fotografia para se acreditar que somos capazes! Claro que é preciso trabalho. Muito trabalho. Alguma sorte e espírito de sacrifício. Mas há também qualquer coisa escrita algures, em que eu acredito e que sempre me disse: ‘vai! Não te importes com o que te dizem ou escrevem, vai. Vai que alguém te esperará’ Cheguei! Estavam vocês todos à minha espera”, rematou o comunicador.