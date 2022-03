Habitualmente discreta, Diana Chaves perde a calma para defender a filha

Conhecida por ser uma mulher discreta, Diana Chaves perdeu a calma ao responder, nas redes sociais, às críticas que foram feitas à filha, Pilar.

Numa imagem publicada nas redes sociais, a menor, dez anos, está sentada à mesa com os pais, Diana Chaves e César Peixoto, junto ao mar e, durante a refeição, tem um tablet e usa phones nos ouvidos.

“Além de uma tremenda falta de educação, lá se vai o propósito de uma refeição em família: o convívio e a partilha”, escreveu uma Internauta, em jeito de crítica.

Diana Chaves, discreta por natureza, perdeu a paciência com a seguidora e respondeu à letra. “Com o que se passa no mundo não tem mais nada com que se preocupar? Respire fundo”, aconselhou a apresentadora.

O rosto de “Casa Feliz”, da SIC, ao lado de João Baião, acrescentou: “A nossa filha, além de aproveitar todas as vistas que proporcionamos, usa o PC para desenhar a vista! É um talento que tem”, rematou Diana Chaves.