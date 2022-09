Hailey Bieber revela esclarecimento a Selena Gomez

Hailey Bieber revelou que conversou com Selena Gomez, ex-namorada do marido, Justin Bieber, depois do casamento com o cantor.

A modelo fez questão de explicar durante uma conversa no podcast “Call Her Daddy”, de Alex Cooper, que não “roubou” o namorado a ninguém e quando os dois começaram a ficar juntos Justin Bieber estava solteiro.

A companheira do artista garantiu que não existe qualquer “drama” por resolver com ex-namorada de Justin Bieber.

Hailey Bieber conversou com Selena Gomez após a cerimónia matrimonial, segundo a revista “People”. A filha do ator Stephen Baldwin afirmou que “respeita” a artista.

Lembre-se que a manequim e Justin Bieber deram o nó em 2018.