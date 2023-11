Harry Styles aparece de cabelo rapado em concerto dos U2

A banda U2 atuaram em Las Vegas e Harry Styles esteve a assistir ao concerto. O intérprete surpreendeu todos ao aparecer de cabelo rapado.

Harry Styles foi visto recentemente em público e o seu visual chocou muitos dos seus fãs. O cantor britânico apareceu de cabelo rapado, dizendo adeus ao seu cabelo naturalmente ondulado.

O artista foi visto no mais recente concerto da banda irlandesa U2, na “The Sphere”, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Harry mostrou-se acompanhado da sua nova namorada, a atriz canadiana Taylor Russel.

Nas redes sociais, as reações dos internautas são variadas. Há quem tenha ficado incrédulo, quem não tenha gostado do “corte radical” e surgiram também vários gracejos sobre o novo visual do cantor.