Harry Styles é o “Artista do Ano” nos Prémios Brit

Harry Styles consagrou-se na categoria de “Artista do Ano” nos prémios Brit, que se realizaram este sábado em Londres, Inglaterra.

Na cerimónia que premeia o que de melhor se faz na indústria musical britânica, Harry Styles venceu a categoria de “Artista do Ano” apenas uma semana depois de ter conquistado o Grammy para “Melhor Álbum do Ano”.

“Estou ciente do meu privilégio”, referiu o artista no seu discurso, para lembrar ainda os antigos colegas dos One Direction: “Também não estaria aqui sem vocês”, acrescentou durante a cerimónia que se realizou no Domo do Milénio, em Londres, Inglaterra.

Harry Styles agradeceu, ainda, à mãe, que o inscreveu no programa “X Factor” sem o intérprete saber.

Quanto às restantes categorias, a banda de “rock” Wet Leg foi considerada “Melhor Grupo” e “Melhor Novo Artista”, enquanto Beyoncé recebeu os Brits para “Melhor Canção Internacional” e “Melhor Artista Internacional”. David Guetta foi o “Produtor do Ano”.