Harry Styles e Olivia Wilde vivem relação amorosa

Harry Styles e Olivia Wilde vivem uma relação amorosa “há algumas semanas”. O cantor e a atriz já surgiram de mãos dadas no casamento de amigos em comum.

O artista, de 26 anos, e a intérprete, de 36, estão a dar que falar na Imprensa internacional. É que o casal está a namorar há algumas semanas e até já apareceram num casamento juntos.

“Eles estavam bastante próximos ao pé dos amigos, de mãos dadas, e pareciam muito felizes”, revelou uma fonte à revista norte-americana “People”. “Estão a namorar há algumas semanas”, acrescentou.

De acordo com os meios de comunicação, o casal conheceu-se durante as filmagens de “Don’t Worry Darling”, no qual Olivia Wilde participa como atriz e realizadora.

Recorde-se que a intérprete colocou um ponto final no relacionamento com o também ator Jason Sudeikis, de 45 anos, no ano passado. O ex-casal tem em comum dois filhos: Otis, de seis, e Daisy, de quatro.