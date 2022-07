Hayden Panettiere e o vício em drogas e álcool: “Bati no fundo do poço”

Hayden Panettiere revelou ter sido consumido drogas, nomeadamente opioides, e álcool durante vários anos. A cantora lembrou que começou a tomar comprimidos quando tinha 15 anos.

A cantora, de 32 anos, lembrou uma das fases mais difíceis numa entrevista à revista norte-americana “People”, admitindo que estava num “topo do mundo” e acabou por arruinar tudo.

“Bati no fundo do poço, no entanto, surgiu uma porta que se abriu”, contou a intérprete à publicação. “Trabalhei muito em mim própria e tive de ser o mais honesta possível”, acrescentou.

“Não foi fácil. Existiram muitos altos e baixos. Mas não me arrependo, nem mesmo das coisas mais feias que me aconteceram. Sinto-me realizada. Sinto que tenho uma segunda oportunidade”, afirmou.

A artista adiantou que começou a receber comprimidos da equipa técnica quando tinha 15 anos para tomar antes de alguns eventos. “Não sabia que era uma coisa inapropriada, ou que viria a despoletar o meu vício”, explicou.

Fora do trabalho, as coisas começaram a complicar-se para Hayden Panettiere. “À medida que fui envelhecendo, já não podia viver sem as drogas e o álcool”.

Em 2014, depois do nascimento da filha Kaya, fruto da relação com ex-companheiro, Wladimir Klitschko, a cantora começou a fazer tratamento para a depressão pós parto e continuava a beber álcool todos os dias. “Nunca tive a sensação de que iria fazer mal à minha filha, mas nunca quis passar tempo com ela”, lembrou.

Após o “ex” a ter deixado, a artista recordou que estava num “ciclo de autodestruição”: “Nem eu queria estar perto de mim. Fazia de tudo para estar feliz com os opioides e o álcool. Acabava por me sentir pior do que estava. Estava num ciclo de autodestruição”.

A cantora acabou por fazer reabilitação durante oito meses após ter sido hospitalizada devido ao consumo excessivo de álcool. “É uma escolha todos os dias e estou sempre atenta”, rematou.