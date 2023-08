Heitor Lourenço e João Baião vão subir juntos ao palco

Uma dupla que há muito queria trabalhar junta: João Baião e Heitor Lourenço vão subir aos palcos para uma peça de teatro.

João Baião é conhecido por entrar todos os dias nas casas dos telespetadores através dos programas televisivos diários. Contudo, nunca escondeu que a sua grande paixão é o teatro. Desta vez, o apresentador vai subir ao palco com Heitor Lourenço. Ambos fazem parte do elenco da peça “Feliz Aniversário” e a ocasião foi assinalada nas redes sociais do ator.

“Há anos que tentávamos trabalhar juntos no teatro. É agora! Estou muito contente, João Baião, por estarmos os dois juntos, ao vivo e a cores. Portugal estais preparado? Vai ser uma festa! Ca nervos!”, escreveu Heitor Lourenço.

A peça irá estrear-se em outubro, em Torres Novas, e conta com outros nomes no elenco como Cristina Oliveira, Fernando Gomes, Susana Cacela e Joana França.

Recorde-se que João Baião voltou recentemente ao trabalho, nas manhãs na SIC, ao “Casa Feliz”, depois de umas férias. A passear por Istambul, na Turquia, o apresentador mostrou vários momentos do seu descanso. E assinalou um momento especial nas redes sociais: encontrou-se com Maria Rueff.

“Estava desejoso de voltar a Istambul principalmente para matar saudades das viagens que fizemos juntos. Minha querida Maria Rueff, uma das minhas musas inspiradoras de sempre, mesmo em viagem”, lê-se na legenda da publicação do Instagram.