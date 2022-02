Heitor Lourenço recorda peça de teatro com Maria João Abreu

Heitor Lourenço recorda peça de teatro “E Tudo O Casamento Levou” com a atriz Maria João Abreu que morreu aos 57 anos, em maio, vítima da rutura de um aneurisma.

O ator, de 54 anos, acordou de forma nostálgica ao lembrar, no perfil de Instagram, a atriz e amiga com quem partilhou o palco durante várias ocasiões com a peça “E Tudo O Casamento Levou”.

“As memórias servem para recordar o privilégio de ter a oportunidade de viver, de ter a oportunidade de conhecer seres maravilhosos e vidas maravilhosas”, admitiu o intérprete na legenda.

“Cartaz da peça que encenei com a minha Joãozinha e o Almeno Gonçalves. O resto é seguir em frente, contente, reconhecido. Assim que acordo”, prosseguiu o ator.